LETTERATURA

Nel 2022 non c'è solo il tradizionale festival di settembre nei programmi della fondazione Pordenonelegge, che guarda ai prossimi mesi con rinnovata fiducia dopo quasi due anni di pandemia, superati con pazienza, tenacia e inventiva per sopperire alle difficoltà degli incontri dal vivo sostituiti, o affiancati, dalle opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Tecnologie che hanno permesso di raggiungere un bacino di due milioni di visitatori.

«Puntare al cuore e alla mente delle persone, attraverso una scossa culturale che accende il pensiero, alimenta il dibattito, che sa coinvolgere, ma anche formare e offrire competenze, è la nostra mission osserva Michelangelo Agrusti, da un anno e mezzo alla guida di Fondazione Pordenonelegge . Confermare il valore della cultura, nel biennio pandemico, non solo come presidio alla necessità sociale e umana di scambio e confronto, ma anche come volano economico per il territorio è certamente una conquista che vogliamo annoverare nel bilancio di fine anno».

REALTÀ IN TRASFORMAZIONE

Pordenonelegge non è più solo una rassegna capace anche in questo anno che si sta chiudendo di aver portato a Pordenone 25mila persone interessate a seguire gli incontri con scrittori, studiosi e poeti italiani e internazionali. Ma potrebbe essere considerata un'azienda culturale che, partendo dalla letteratura, produce e cura eventi per dodici mesi all'anno, uscendo anche dalla città che l'ha vista nascere e crescere. Un esempio è dato dai Viaggi digitali d'autore promossi in collaborazione con PromoTurismo Fvg e la Regione Friuli Venezia Giulia, con itinerari dedicati a location iconiche da Grado a Duino, dal Carso triestino a Udine, Aquileia e Pordenone, al Friuli di Carlo Sgorlon, Pierluigi Cappello, Sergio Maldini, attraverso la guida di scrittori e voci del nostro tempo, diventati poi una pubblicazione con 14 testi inediti d'autore dedicati al Friuli Venezia Giulia, senza dimenticare le Collane di poesia Gialla e Gialla oro.

Alla poesia sono dedicati anche i concorsi Esordi e Premio Pordenonelegge poesia. I poeti di vent'anni, entrambi aperti a nuove candidature entro il primo marzo 2022, ma nell'anno che sta per iniziare è previsto anche un progetto speciale dedicato a Pier Paolo Pasolini, nel 2022 che festeggerà i cent'anni dalla nascita del grande poeta, autore e regista: un'iniziativa promossa insieme al Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, che andrà ad analizzare quello che è stato uno dei primi e più sentiti fronti letterari dell'intellettuale friulano.

E sempre in tema di poesia è attesissimo il rush finale della 2^ edizione del Premio Umberto Saba Poesia, promosso con il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia.

A TUTTO CAMPO

Ma sono tanti gli eventi già in vista, a cominciare dalla 13^ edizione di Pordenonescrive, la scuola di scrittura che dall' 1 febbraio riapre le sue iscrizioni ad allievi di tutta Italia grazie alle lezioni organizzate su piattaforma digitale, con docenti come Emanuele Trevi, premio Strega 2021 per il romanzo Due vite, e le scrittrici Loredana Lipperini e Nadia Terranova. A seguire, la 3^ edizione del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia Il racconto dei luoghi e del tempo, oltre ad eventi come il Monfalcone Geografie Festival, dal 30 marzo al 2 aprile, e il Premio Hemingway, dal 23 al 25 giugno a Lignano Sabbiadoro. Il tutto per arrivare alla 23^ edizione di Pordenonelegge, che si terrà dal 14 al 18 settembre e si aprirà in modo ancora più significativo al pubblico nazionale e internazionale.

Lorenzo Marchiori

