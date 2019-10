LETTERATURA Il doppio Nobel per la Letteratura, andato per il 2018 alla scrittrice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LETTERATURAIl doppio Nobel per la Letteratura, andato per il 2018 alla scrittrice e attivista polacca Olga Tokarczuk e per il 2019 allo scrittore austriaco Peter Handke, arriva dopo lo stop dell'anno scorso in seguito all'accusa per molestie che aveva colpito il regista e fotografo Jean-Claude Arnault, marito della poetessa e scrittrice Katarina Frostenson, giurata dell'Accademia. Travolta dallo scandalo che aveva portato a un'ondata di dimissioni, tra cui quelle di Sara Danius, sostituita dall'attuale segretario, Anders Olsson, l'Accademia di...