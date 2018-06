Lettera aperta dei genitori: «I bambini non sono numeri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAVENEZIA Cresce la preoccupazione dei rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto Dante Alighieri per la formazione delle classi prime di scuola secondaria di primo grado nei plessi di Via Garibaldi a Castello (Scuola Calvi) e della Giudecca (Scuola Palladio). Due classi medie che, nel caso non venissero riconosciute, metterebbero a rischio il tessuto sociale di due popolose zone di Venezia. In una lettera aperta Roberto Longo, Monica Bacci, Eva Bassi, Francesca Bernardi, Silvia Comiati, Andrea Gusso, Liri Longo e Francesca...