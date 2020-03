Lettera ai nipoti.

Si fa presto a dire non ho mai visto una cosa simile. Anche se è vero. In parte. Io l'ho vista. Era alla fine della guerra, la Seconda guerra mondiale. Un momento da ricominciare tutto daccapo. C'era una differenza. Bisognava ripartire. Perché questo è il vero lavoro dell'uomo. Far andare avanti tutto. E allora, in un certo senso era più facile perché bisognava cominciare dal ricostruire tutto quello che era distrutto. E per ricostruire c'erano i mattoni e bastava metterli uno sull'altro con un po' di malta e, ritornavi a vedere la casa. Le case. I ponti, le città.

C'era uno scopo chiamiamolo materiale. E per ricostruire bastava mandare indietro la memoria per rifare tutto come prima. Come eravamo abituati a vederlo, a viverlo. E questo scopo faceva rimarginare le ferite, dimenticare l'orrore degli uomini che si erano ammazzati tra di loro senza motivo. Solo perché uno era di lingua, o di religione, diversa dal suo nemico. Da quell'altro uomo che cercava di ammazzarlo e lui cercava di ammazzare.

Nota che tutti e due avevano nella mente il senso del buono, del bello e una coscienza che era esattamente uguale a quella del nemico. Un orrore. Come ti ho detto. Adesso il nemico è invisibile. Certamente peggiore. Perché non ha il dono del pensiero. Il suo scopo è uccidere. Perché è vero, anche se ci riesce solo con quelli più deboli. Però ha raggiunto un altro scopo. Sta cambiando tutto quello che ci circonda. Le sicurezze e anche le insicurezze. Le cose buone e quelle cattive. Il Corona virus non pensa. E un nemico che ha la stessa carica delle ideologie che avevano fatto scoppiare le guerre.

Ci stiamo difendendo nascondendoci. E questa sembra la migliore strategia che però sta pian piano smantellando le nostre sicurezze. Da quelle più semplici. Il lavoro per esempio. A quelle più complicate che sono venute fuori da una involuzione che aveva perso di vista la scopo principale della nostra vita. Che è quello di servire l'altro. Una cosa così semplice che è stata complicata da quelli che non avevano capito. Perché gli era rimasta attaccata nel cervello l'IDEA. Quella che decide ciò che è giusto o sbagliato. Che non sempre coincide con ciò che è giusto o sbagliato. Anzi quasi mai. Questo virus ci ha trovato impreparati a ripartire da zero. Quando se ne sarà andato dovremmo comportarci come neonati. Il neonato che ha già la coscienza, non quella imposta dalla religione, ma la sua coscienza che è quella di tutti. Ha già la libertà che esprime sputando l'amaro e il salato e accettando il dolce fina dalle prime ore di vita. Dovremo andare alla ricerca di noi stessi. Dovremo rifiutare i credi e tutto quello che è finto. Le ideologie sono delle vere e proprie fedi imposte. A scopo di lucro. Sempre. Sarà un bel compito. Più facile se avremo capito. Se no più difficile.

Comunque sarà tutto nuovo. Così interessante da perdere la testa.

Vorrei avere la vostra età.

