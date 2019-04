Leonardo, una ciocca di capelli per trovare gli eredi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOPERTAUna ciocca di capelli conservata in una collezione privata negli Usa potrebbe aprire una clamorosa caccia al Dna di Leonardo da Vinci. Missione complessa, difficile e ambiziosa ma, pur tra mille cautele, Alessandro Vezzosi - leonardista e direttore del Museo Ideale di Vinci - ci crede. «Abbiamo saputo di questo reperto circa tre anni fa e ci abbiamo cominciato a lavorare sopra per avviare uno studio scientifico serio che ufficialmente prenderà il via il 2 maggio da Vinci», annuncia lo stesso Vezzosi precisando che «la ciocca di...