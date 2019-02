Leonardo Il successo di Finazzer Flory

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Essere Leonardo da Vinci. Un'intervista impossibile diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory (nella foto) non è solo un film che ha già vinto negli Stati Uniti dei Festival internazionali. Questo lungometraggio è un progetto che viene da lontano ispirato teatralmente da un regista e attore Finazzer Flory che è stato appena premiato come Winner Best Indie Filmmaker - Top Shorts Film Festival Gennaio 2019 e Winner Best Indie FilmmakerNew York Film Awards 2019; Winner Honorable Mention: Narrative Film-Los Angeles Film Awards...