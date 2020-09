LA RASSEGNA

Sarà l'M9 di Mestre ad ospitare la realtà virtuale di Venezia 77 grazie alla collaborazione tra la Biennale e Fondazione di Venezia, il Museo del 900 aprirà le sue porte dopo averle chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, e i visitatori potranno dunque conoscere le 40 opere della sezione Venice Vr Expanded, fino allo scorso anno organizzata in laguna al Lazzaretto Nuovo. «Era importante rivitalizzare il centro storico e Mestre attraverso M9, che presto riaprirà in modo definitivo», annuncia Giovanni Dell'Olivo, direttore della Fondazione. L'esposizione, in programma dal 2 al 12 settembre e rivolta ad un pubblico di età superiore ai 14 anni, coinvolge artisti da 24 paesi del mondo, proponendo 28 progetti in concorso, 8 fuori concorso (Best of Vr) e 4 sviluppati durante la quarta edizione della Biennale College Cinema. Si tratta di veri e propri film, alcuni molto brevi (15 minuti), altri molto lunghi (fino a 6 ore), che offrono l'opportunità, una volta indossato l'apposito visore e impugnati i joystick, di vivere la storia interagendo con i personaggi; si possono incontrare Mozart e Leonardo da Vinci, oppure si può entrare nel buco del coniglio bianco. E poi ancora sogni, gnomi, Africa, Vajont, Terra e Luna. Le opere sono presenti anche in altre strutture culturali. M9 aderisce al network Satellite Programme, dove si trovano realtà a livello nazionale ed internazionale come l'Istituto di arte e cultura di Barcellona, il Comédie di Ginevra, l'Invr. Space di Berlino, l'Espace Centquatre-Paris-Diversion di Parigi e la Fondazione Giacomo Brodilin di Modena e Piacenza. «In tempi di Covid abbiamo pensato di portare la Mostra del Cinema alla gente - spiega il selezionatore e programmatore della sezione VR Michel Reilhac - M9 è un museo impressionante, perfetto per la realtà virtuale, sono orgoglioso di poter contribuire a sviluppare un pubblico locale».

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA