Leonard Bernstein nel centenario della nascita

Leonard Bernstein, di cui ricorre il 25 agosto il centenario della nascita, era un personaggio in certo senso sdoppiato. Da un lato il compositore legato al pensiero multiculturale statunitense, dall'altro il direttore che, da Haydn a Mahler, era intimamente vicino alla Mitteleuropa. Nella produzione posteriore a Mahler ritrovava un gusto americano globale, nell'abbandono del Novecento europeo e nella predilezione per Gershwin e Copland. In questi autori l'anima di Bernstein trovava forti convergenze con le sue opere.Vitalistico e classicista,...