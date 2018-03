Leo Catozzo l'«incollatore» che piaceva a Federico Fellini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RISCOPERTAUn innovatore, premiato nel 1990 con l'Oscar: è l'adriese Leo Catozzo è un pezzo di storia del cinema non solo perché è stato il montatore di capolavori di Federico Fellini come 8 e mezzo e La dolce vita. Fu il suo braccio destro nel periodo a metà anni 50 e i primi anni 60, ma per gli addetti ai lavori è stato un rivoluzionario della tecnica cinematografica.L'INVENZIONELa mostra a Palazzo Roverella Cinema! Storie, protagonisti, paesaggi accoglie i visitatori con un proiettore Gaumont degli anni 20 o 30, ritrovato...