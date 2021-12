TRASPORTO PUBBLICO

VENEZIA L'assegnazione di alcune linee di trasporto urbano di navigazione ad Alilaguna è legittima e quindi tutto può proseguire come da assegnazione, avvenuta lo scorso anno in seguito a un bando emesso nel 2016. Lo ha deciso il Tar del Veneto, il quale ha respinto il ricorso presentato dalla società Venice by Boat, che di quelle linee era stato il gestore uscente. La gara si era conclusa con un punteggio di oltre 98 punti su 100 per Alilaguna, mentre Venice by Boat ne aveva raccolti un po' più di 90. La società ricorrente aveva contestato a Comune e Città metropolitana di aver violato la legge oltre che la giurisprudenza e le linee guida dell'Anac in quanto l'offerta economica sarebbe dovuta contare al massimo per il 30 per cento, mentre nel bando in esame valeva per il 75 per cento. Inoltre, secondo i legali di Venice by Boat (gli avvocati Lucio Anelli, Flavia Anelli e Ugo Bergamo) la formula utilizzata per la valutazione dell'offerta economica avrebbe portato ad un risultato troppo ravvicinato, malgrado Alilaguna avesse offerto un ribasso sensibilmente minore.

La prima sezione del Tar ha però dichiarato inammissibile il ricorso avverso la graduatoria, come chiesto dai legali di Alilaguna (gli avvocati Gaetano Guzzardi, Giandomenico Falcon e Marco Falcon) i quali sostenevano che la graduatoria in quanto atto interno al procedimento amministrativo che non produce di per sè effetti e che quindi non era un atto impugnabile. Sempre i legali di Alilaguna avevano contestato la presenza di Bergamo nel consiglio di amministrazione di Venice by Boat, poiché alla sua nomina non erano ancora passati tre anni dalla conclusione dell'incarico di assessore alla Mobilità. Il Comune e la Città metropolitana (con gli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento e Roberta Brusegan, Katia Maretto e Giuseppe Chiaia) avevano eccepito oltre ai gravami già detti anche la tardività del ricorso.

In ogni caso, essendo stata contestata anche l'assegnazione, il Tar ha deciso su quella. Sei i motivi di ricorso, tra cui quello secondo cui la valutazione tecnica sarebbe avvenuta in base a criteri arbitrari e illogici. non emergono valutazioni abnormi o manifestamente illogiche - si legge nella sentenza - e pertanto la stazione appaltante non risulta aver trasmodato dagli ampi margini di discrezionalità tecnica di cui gode nell'attribuzione dei punteggi.

«È una sentenza che conferma il perfetto operato degli uffici comunali, dell'amministrazione in generale e anche del privato che ha partecipato a una gara e se l'è legittimamente aggiudicata - commenta il consigliere delegato all'Avvocatura Civica, Paolo Romor - Nel contempo vengono travolte anche tante strumentalizzazioni politiche sull'argomento che, ora, dimostrano tutta la loro pochezza». (m.f.)

