Leggere i romanzi per capire la rabbia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOIl politico guarda i sondaggi, lo statista legge romanzi. Così, per chi volesse restituire un ruolo alla letteratura e alla sua anticipazione della realtà, verrebbe da parafrasare la citazione di De Gasperi.Lo shutdown negli Stati Uniti, spazzatura non raccolta e statali senza stipendio per settimane mentre molti prevedono che, prima o poi, l'America divisa conoscerà la secessione. I gilet gialli in Francia. Lupi solitari che, al grido di Allah Akbar attaccano e spesso uccidono, in Inghilterra, nel centro di Stoccolma, nei...