Fa male, e tanto, leggere dichiarazioni come quelle del signor Eric Gobetti, autoproclamato storico, che arriva a definire come fascisti le vittime innocenti raccontate in Rosso d'Istria. Se l'intento di Gobetti era far conoscere il suo nome sconosciuto ai più, è riuscito nel suo scopo. Se, invece, il suo obiettivo è riscrivere la storia dei fatti, allora sappia che il grido di dolore degli infoibati, rimasto per decenni sepolto sotto metri di oblio ed odio, si solleverà contro le sue misere illazioni.

Il titolo del libro di Gobetti, E allora, le foibe?, è già di per sé una inutile provocazione, buona per qualche slogan: da uno che si fregia del titolo di storico mi sarei aspettato di più. Inoltre, nella sua intervista ho trovato anche tesi farneticanti che lasciano sgomenti.

Derubricare gli esuli a gruppo di interesse di parte, è incommentabile: Gobetti dovrebbe sapere che il primo dovere di uno storico è andare alla ricerca delle testimonianze, dirette e indirette.

Perfino peggio, però, è derubricare a fascisti le vittime rappresentate in opere come Rosso d'Istria, un film che ripercorre il supplizio patito da Norma Cossetto.

Se l'autore banalizza le vittime come Norma Cossetto, inquadrandole solamente come fascisti, e quindi implicitamente accusandole, le cose non possono che essere due: o si cerca di negare la verità storica dei fatti, in uno squallido tentativo di negazionismo storico, o non si conoscono nemmeno i fondamentali storici di quel periodo. In entrambi i casi, tali affermazioni sono di una volgarità a dir poco imbarazzante.

Come primo promotore della legge regionale sulla memoria della Shoah in Veneto, invito chiunque a diffidare dal negazionismo storico, sempre pericolosissimo da qualsiasi parte provenga: studiare ed approfondire è un dovere di tutti, lasciando perdere e superando le posizioni faziose. È un peccato, infatti, che Gobetti dieci anni fa, durante la sua esperienza in Bosnia, quando si è fatto fotografare davanti ad un ritratto di Tito, non abbia trovato il tempo di allungare il suo viaggio sull'isola di Goli Otok: lì avrebbe potuto trovare ancora il campo di concentramento costruito dallo stesso generale Tito per punire i suoi oppositori, sottoposti ad atroci torture prima di essere uccisi.

E magari qui, davvero, trovare uno spunto per scrivere un libro sulle innocenti vittime degli orrori titini, annientati nei lager e nelle foibe del dittatore jugoslavo.

*Consigliere Regione Veneto (portavoce della Lega)

