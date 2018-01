Le vie dell'incenso tra sabbia e dune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPLORAZIONEÈ il punto più basso della terra, 400 metri sotto il livello del mare, dove galleggiare è un gioco e il bagno si fa anche in inverno tra bizzarre formazioni di cristalli di sale e i profili ocra delle dune e dei monti raramente interrotti dal verde di qualche oasi. Il Mar Morto, all'estremità orientale del deserto del Neghev, è un affascinante punto di partenza per esplorare quel tratto della via dell'incenso che dall'Oman e dallo Yemen attraversava queste terre per arrivare sul Mediterraneo. Una tratta che la leggenda - se...