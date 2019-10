Le Vecchie Signore in passerella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOApre alla Fiera di Padova la 36. edizione di Auto e Moto d'Epoca, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati ai veicoli storici, capace di coniugare cultura, passione, tecnologia e design. Sono attesi oltre 120 mila visitatori provenienti da tutto il mondo. In crescita anche il numero di espositori, che quest'anno arrivano a quota 1600. La fiera ha aperto ieri per esperti e addetti ai lavori, questa mattina alle 11 il taglio del nastro darà il via ufficiale alla manifestazione. Tanti gli eventi e le curiosità che...