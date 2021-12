LE VACCINAZIONI

VENEZIA E adesso tocca ai bambini. Da domani, alle 14, aprono le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid tra i 5 e gli 11 anni. Le somministrazioni, invece, cominciano giovedì, con dosi Pfizer. L'appuntamento può essere fissato attraverso il sito dell'Ulss 3 Serenissima e il collegamento col portale regionale. Per l'avvio è prevista una prima dotazione di 10mila slot riservati: la metà al PalaExpo di Marghera, un migliaio all'ospedale Civile di Venezia, 3.500 circa al palazzetto dello sport di Dolo, per l'area del Miranese, e un migliaio a Chioggia.

PARTENZA AL BUIO

Il direttore generale Edgardo Contato non si è mostrato molto ottimista: «I bambini sono un po' un'incognita, mi appello al buon senso dei genitori», ha dichiarato. «Viene preparato il calendario, che aggiunge un nuovo settore al lavoro già impegnativo dei sanitari in questo periodo: le agende devono tenere conto delle prime dosi, ma anche delle seconde, che saranno somministrate a 21 giorni», viene spiegato dall'Azienda sanitaria. Sono circa 35mila i bambini che possono essere vaccinati, 53mila se si sommano anche quelli dell'Ulss 4 del Veneto orientale, per il totale in provincia.

PERCORSI DEDICATI

Gli uffici tecnici stanno studiando le modalità di personalizzazione dei percorsi dedicati nei centri vaccinali. Un compito essenziale sarà svolto dai pediatri di libera scelta che, sottolinea Contato, «sono il riferimento primo per la salute dei loro giovanissimi assistiti. L'offerta del vaccino ai bambini deve passare soprattutto attraverso di loro, nel dialogo con i genitori: per questo il confronto e la collaborazione che l'Ulss 3 ha sempre aperto con i medici del territorio ha visto intensificarsi il dialogo proprio con gli specialisti dell'area pediatrica. Insieme proviamo a offrire a questi bambini il modo migliore per avvicinarsi al vaccino».

PEDIATRI NEGLI HUB

La stragrande maggioranza dei pediatri ha dato la disponibilità ad andare a vaccinare nei centri vaccinali. Qualcuno lo farà nel proprio ambulatorio. Della partita saranno anche i pediatri degli ospedali e dei Distretti sanitari, in campo per dare tutte le informazioni che servono ed effettuare le inoculazioni ai richiedenti. I vertici dell'Azienda sanitaria sono consapevoli che sarà offrendo le giuste spiegazioni e i consigli del caso che una buona quota di genitori deciderà di vaccinare i propri figli, magari superando dubbi o perplessità. E per questo è in preparazione dell'apposito materiale illustrativo e di sensibilizzazione, da distribuire a pediatri e famiglie.

OBBLIGATORIO PER I PROF

La settimana entrante porta anche un'altra data cerchiata in rosso, visto che da mercoledì scatterà l'obbligo di vaccinazione per il personale delle scuole e dei centri educativi, per il comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, a pena di sospensione dal posto di lavoro e dallo stipendio (è sufficiente anche solo esibire la prenotazione del vaccino): altre migliaia di dosi che l'Ulss 3 dovrà mettere a segno. Il tutto mentre la stessa azienda sanitaria spiega che venerdì ha portato due nuovi record: 7.184 i vaccini somministrati in totale, di cui 3.161 nel grande hub di Marghera, ben di più dei 6.400 indicati come target giornaliero dalla Regione; e ben 11.758 tamponi, che continuano a crescere esponenzialmente la scorsa settimana mai erano arrivati a 10mila con le farmacie che stanno facendo la parte del leone, effettuandone la maggior parte.

IL BOLLETTINO

Il bollettino di Azienda zero ieri ha registrato in provincia 566 nuovi contagiati, 7.999 attualmente positivi, altri cinque morti (2.101 da inizio pandemia) e 163 ricoverati, di cui 21 sono in terapia intensiva.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA