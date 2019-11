CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Le vaccinazioni anti-influenza e anti-pertosse sono preziose per la salute di mamma e bambino, contrariamente a quanto pensano molti incompetenti. Preziose perché li proteggono da infezioni gravi e potenzialmente letali: in Italia l'influenza è la sesta causa di morte materna in gravidanza. Sono sicure queste vaccinazioni antinfluenzali in gravidanza? Sì, per una regola generale: in gravidanza si fanno solo i vaccini che non contengono virus vivi o attenuati. Quindi non ci può essere infezione da vaccino. In particolare, la vaccinazione...