Ma chi l'ha detto che il cinema, sempre più insidiato dal consumo di film in streaming, galoppa verso il declino? La sala è più viva che mai come dimostrano, in Italia, gli incassi stellari di Tolo Tolo, la nuova commedia di Checco Zalone che in due soli giorni ha totalizzato la cifra record di 13 milioni 770.379 euro, ciliegina sulla torta in una stagione segnata da un incoraggiante incremento del 14 per cento. Ma parlano anche i risultati del box office mondiale in cui, malgrado il calo del 4 per cento registrato in Nordamerica, ben otto blockbuster, da Avengers: Endgame a Aladdin, hanno superato nel 2019 il miliardo di dollari. Non succedeva da anni. Con i suoi 2 miliardi e 797mila milioni, l'ultimo kolossal della saga dei Vendicatori Marvel è balzato in testa alla classifica dei maggiori incassi di sempre bruciando il campione in carica Avatar, dal 2009 fermo a 2 miliardi e 789 milioni.

ARRIVANO I NOSTRI

Questo 2020 si è aperto dunque all'insegna dell'ottimismo. Nei prossimi mesi le nostre sale ospiteranno un numero impressionante di film di tutti i generi e per tutti i gusti. E appare agguerrita, pronta a resistere all'assalto americano, l'Italia degli autori e dei grandi comici. Nanni Moretti presenterà il drammatico Tre Piani ambientato in un condominio romano, Gianni Amelio lo struggente Hammamet su Bettino Craxi-Pierfrancesco Favino, Gabriele Mainetti l'opera seconda Freaks Out, storia di un circo nella Roma del fascismo, Gabriele Muccino firmerà la commedia di sentimenti Gli anni più belli, Carlo Verdone farà il chirurgo nell'irresistibile Si vive una volta sola.

NEL SEGNO DELLE DONNE

Da Hollywood non arriveranno soltano sequel e remake. Tra i film più attesi dell'anno figurano Piccole donne, versione post-#MeToo diretta da Greta Gerwig e interpretata dalle motivatissime Saoirse Ronan e Meryl Streep (ottimi incassi negli Usa), Richard Jewell, il nuovo film di Clint Eastwood su un eroe americano bistrattato dal sistema (la guardia di sicurezza che nel 1996 sventò un attentato ma finì poi nel mirino dell'Fbi), il kolossal di guerra 1917 diretto da Sam Mendes, Il richiamo della foresta con Harrison Ford per non dimenticare Tenet, la nuova creatura di Christopher Nolan. Kenneth Branagh tornerà ad Agata Christie (Assassinio sul Nilo) e Steven Spielberg proporrà la propria versione di West Side Story. In Greyhound Tom Hanks comanda una nave da guerra. Dalla Francia sbarcherà il candidato all'Oscar Les Misérables sull'incendiaria periferia parigina. Chi ama l'azione non potrà perdere No time to die, 25ma avventura di James Bond e ultima apparizione di Daniel Craig nei panni della mitica spia che questa volta, di nuovo in coppia con la Bond Girl Léa Seydoux, finisce a Matera e affronta il cattivo Rami Malek.

IN MOTO

Tom Cruise tornerà 34 anni dopo con Top Gun: Maverick e la sua immagine in sella alla moto è già un'icona. Black Widow, con Scarlett Johansson, è invece uno spin-off, cioè una storia nata da una costola degli Avengers e dedicata alla super-eroina più sexy. E visto che le donne (dalla regista di Frozen 2 Jennifer Lee ad Anna Boden che ha diretto Captain Marvel) hanno sbancato il box office, in Wonder Woman 1984 tornerà l'accoppiata Patti Jenkins dietro la cinepresa-Gal Gadot protagonista. Anche Robert Zemeckis cavalca il cine-femminismo in Le streghe con Anne Hathaway e in The Etarnals Angelina Jolie va a spasso tra gli extraterrestri. Sono attesi inoltre Fast & Furious 9, il remake di Dune secondo Denis Villeneuve, Godzilla vs Kong, Ghostubsters Legacy, il veterinario Robert Downey protagonista di Dolittle. Cartoon? La Pixar propone Soul mentre Mulan sarà in versione live-action. In arrivo c'è anche un musical, Cats diretto da Tom Hooper: malgrado le stroncature anglosassioni, gli spettatori lo aspettano con ansia.

Gloria Satta

