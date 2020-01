LE USANZE

Lo chiamano il Sauternes alla vicentina, lo si produce - in questa forma - dall'inizio del Novecento ma è stato Fausto Maculan a cambiarne formula e percezione, cancellando la pesantezza liquorosa e trasformandolo in un vino da meditazione, elegante: è il Torcolato, Vino Pasquale perché si fa se non verso Pasqua d'agnello, serbandosi fino allora l'uva appiccata all'aria, scriveva il poeta già nella metà del settecento, ovvero appesa ad appassire, dopo un lavoro meticoloso che inizia in vigna con la potatura, lunga e ad arco capovolto in modo che i grappoli (rigorosamente da uva vespaiolona) crescano sani e spargoli: i più belli e maturi a settembre vengono vendemmiati separatamente e attorcigliati (in dialetto torcolati) a corde appese alle travi in legno in soffitte ben areate, dove restano fino a gennaio, in modo che gli acini perdano gran parte dell'acqua e la concentrazione zuccherina aumenti. Ecco, dunque, arrivato il momento ideale per la torchiatura, soffice e con separazione di bucce e vinaccioli dal mosto.

E proprio a questo rito è dedicata La prima del Torcolato, in programma domenica prossima a Breganze (Vi), patria indiscussa e indiscutibile di questo vino, suggestivo appuntamento che festeggia il quarto di secolo: fra approfondimento sul territorio della Doc Breganze, la degustazione Il Torcolato, ieri e oggi, il pranzo realizzato dallo chef bassanese Sergio Dussin, servito nel fruttaio della cantina Beato Bartolomeo, l'investitura dei nuovi fragliati, la nomina dell'ambasciatore nel mondo, la giornalista Alessandra Viero e - alla fine - la spremitura dei migliori grappoli di uva Vespaiola, pronti per diventare Torcolato e ancora il taglio del panettone al Torcolato. Il tutto a partire dalle 14,30, con la sfilata dalla cantina di Breganze fino alla piazza, con tutti i confratelli della Magnifica Fraglia del Torcolato.

Nel corso della giornata si terrà inoltre il Fruttaio tour: vedi dove e come nasce il Torcolato, iniziativa grazie al la quale il pubblico potrà scoprire le aziende della Doc Breganze con visite guidate e degustazioni, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. In piazza, inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile degustare e acquistare il Torcolato, vino che, dopo una lenta fermentazione, riposerà in botti piccole anche per più di due anni e dovrà essere venduto non prima del 31 dicembre dell'anno successivo alla vendemmia, vino color dell'oro, che profuma di miele e frutta matura ed essiccata, dolce sì, certo, ma non troppo, in fondo, un dolce non dolce grazie alla sua piacevole acidità, vino da meditazione, ma anche da abbinare alla piccola pasticceria secca o in accompagnamento a grandi formaggi erborinati.

Al Torcolato è stata dedicata anche una strada, percorso enoturistico che si sviluppa nella fascia pedemontana vicentina fra le vallate dei fiumi Astico e Brenta, all'interna della Doc Breganze, partendo da Thiene, passando ovviamente per Breganze (culla di questo vino ma anche terra di altri straordinari tipologie: Pan padovan, vin visentin, trippe trevigiane, done venessiane declamava un antico detto dialettale), per concludersi a Bassano del Grappa.

