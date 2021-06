Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Le uova di uccelli canterini covate da uccelli che non cantano danno origine a uccelli privi della capacità di cantare: la voce della mamma è indispensabile per far cantare i piccoli, ossia per sviluppare la loro capacità mentale e fisica di eseguire gorgheggi. Sentir cantare o meno cambia la struttura del cervello e perfino alcune sue funzioni modificabili, sin dalla fase embrionale, dentro l'uovo.Questa osservazione di Arthur Negus, a...