Le ultime decisioni del governo di chiudere tutte le attività economiche non indispensabili sottopongono il Paese a uno sforzo di responsabilità senza precedenti. Divisi fisicamente, ma uniti moralmente: questo è il segno dei tempi che stiamo vivendo.

Il governo affronterà nuovamente, nei prossimi giorni, le conseguenze economiche di questo stato di cose, come ha già fatto con i decreti del 9 e del 17 marzo, attivando risorse fresche per oltre 25 miliardi e garanzie su investimenti e prestiti per 350 miliardi.

La prima preoccupazione è stata e resterà quella di sostenere la sanità, supportando la riconversione delle aziende che producono gli strumenti e i dispositivi necessari. La ammirevole disponibilità di imprenditori singoli non può bastare; ancor meno, la improvvisazione di politici locali: serve invece un piano organico che garantisca la qualità dei prodotti distribuiti.

Anche sulle restrizioni è opportuno non procedere unilateralmente. Chiudere i negozi di generi alimentari il fine settimana, ad esempio, come fa la regione Veneto e non solo, provoca un effetto opposto a quello predicato: salgono l'ansia e il rischio assembramenti.

La seconda preoccupazione è il lavoro. Nessuno deve perderlo. E nessuno lo perderà. La cassa integrazione è già estesa a tutte le imprese fino a un dipendente e anche a settori come il turismo e il trasporto, che non ce l'avevano. Ora, con la chiusura diffusa di fabbriche e uffici, il ricorso agli ammortizzatori sarà massiccio e le risorse stanziate dovranno aumentare. Andrà reiterato il sostegno a partite Iva e professionisti. In particolare, per quelli più giovani e a basso reddito, si può pensare che i contributi previdenziali, ora sospesi, possano essere abbonati e siano definite particolari agevolazioni al credito. Andranno date risposte a colf e badanti. Per tutti permane la necessità di prolungare la sospensione, già in atto, dei pagamenti e dei mutui.

Con il prossimo decreto dobbiamo, dunque, continuare a gestire l'emergenza e proteggere le famiglie, ma anche far sì che le imprese arrivino vive all'appuntamento con il dopo virus, in particolare le imprese piccole e medie, gli artigiani, i commercianti, gli studi professionali. Si pensi solo al settore turistico-alberghiero, che, anche qui a Venezia, è il più colpito. O al trasporto locale, che perde turisti e traffico domestico, ma deve comunque assicurare i servizi essenziali. Va assicurata la massima disponibilità immediata del fondo nazionale trasporti e, in prospettiva, il ripianamento dei loro bilanci in crisi. Qui si inserisce l'intervento a favore dei Comuni, sospendendo le rate dei loro mutui, prevedendo un maggior ricorso all'anticipazione di cassa e alle riserve, sostenendo le spese per la sanificazione e gli straordinari per il personale, che, dove serve, dovrà poter essere incrementato, sia pure a tempo. Il tutto a consuntivo, con tetti di spesa commisurati all'emergenza.

Sul dopo, invece, è bene che si discuta tutti insieme: strategia, misure e risorse.

È solo un elenco delle misure necessarie. Per riuscire in questo ulteriore sforzo metteremo a dura prova il bilancio pubblico, ma, soprattutto, bisogna imporre all'Europa l'urgenza di un cambio di passo. La decisione di superare il patto di stabilità non basta. L'Unione deve immettere molta liquidità per le famiglie e le imprese; emettere, finalmente, gli euro bond; finanziare le spese sanitarie di questo periodo e impedire lo scandalo degli accaparramenti di materiali sanitari, com'è successo in ultimi giorni.

È quanto il governo italiano sta pretendendo, esplicitamente e con forza.

Siamo chiamati tutti a una grande responsabilità: stato, governo, regioni, comuni, parti sociali e singoli cittadini. Ora più che mai dobbiamo stare a casa, ridurre al minimo necessario le attività economiche e assicurare assistenza ai più deboli; in particolare su questo ultimo aspetto si misura la capacità dei comuni di svolgere appieno le proprie competenze. Insomma, siamo tutti, davvero, nella stessa barca, ma dobbiamo tutti... sessola' in mano, evitare il naufragio e remare, remare tutti nella stessa direzione. È il momento!

*sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze

