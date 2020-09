LE TESTIMONIANZE

VENEZIA Ieri sera Hossain Mosharaf, che gestisce il ristorante Alla Ferrata da 13 anni, era al lavoro nonostante una ferita alla testa e un bozzo al naso, brutto ricordo dei colpi ricevuti la scorsa notte. Fortunatamente i danni non sono stati irreparabili e ieri sera il locale era di nuovo pieno di avventori.

«Mi hanno portato via con l'idroambulanza - racconta - perché avevo perso molto sangue e mi sentivo male. Sono rientrato a casa alle tre e mezza del mattino, ma la mattina non me la sono sentita di venire al lavoro. Sono venuto la sera, ma mi sento ancora male».

Il ricordo è ancora vivo, anche perché, assicura, non era mai successo prima.

VOLEVANO UNA BOTTIGLIA

«All'inizio, saranno state le 23.30, ne è arrivato uno. Aveva una bottiglia di birra in mano - racconta - ed era visibilmente ubriaco, per non dire peggio. Il nostro locale era chiuso e stavamo facendo le pulizie, ma lui insisteva che gli vendessimo una bottiglia di whisky. Gli ho risposto che non era per i soldi, ma il locale era chiuso e poi non avrei mai dato un superalcolico a gente già ubriaca. Lo abbiamo mandato via ma poi ne sono arrivati altri tre: due italiani, un russo e un moldavo, tutti sui 25 anni. Sicuramente non gente di Venezia, venivano da fuori. Hanno fatto il diavolo a quattro, mentre chiamavamo le forze dell'ordine hanno spaccato tutto fuori sul plateatico. Io sono stato colpito alla testa e solo quando hanno visto il sangue sono fuggiti».

«Noi - conclude - non abbiamo voluto reagire fisicamente perché volevamo rispettare le regole e aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine. Intanto, però, mi hanno spaccato la testa e anche il naso. E sedie e tavolini li abbiamo dovuti buttare via».

ITALIANI, RUSSI E MOLDAVI

Hossain è un oste cordiale che ha ricevuto, tra le visite dello scorso anno anche quella dell'allora ministro Danilo Toninelli e dell'attore Jude Law, a Venezia durante le riprese di The new Pope. Purtroppo, la notte di venerdì, i visitatori erano dei banditi.

La sua versione è confermata da Sorinel, il cameriere che ieri sera aveva due dita steccate: «Erano due italiani, un russo e un moldavo - racconta - io conosco tante lingue e non mi sbaglio. Erano già ubriachi quando sono venuti da noi e avevano già rotto delle bottiglie poco lontano. Per fortuna il locale era chiuso e non c'erano avventori. Speriamo che li prendano». (mf)

