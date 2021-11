Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAVENEZIA Sono oltre 90mila le terze dosi già somministrate o comunque già prenotate, che finora l'Ulss 3 Serenissima ha distribuito in due mesi esatti. Era, infatti, il 20 settembre quando venivano inoculati i primi sieri del terzo giro della profilassi contro il covid, fino a ieri limitata a chi ha 60 e più anni e ora estesa anche ai più giovani, dagli over 40, per cui sono state aperte le prenotazioni tramite la piattaforma...