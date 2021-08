Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE TERAPIE INTENSIVEVENEZIA Sono al momento 5 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive dell'Ulss 3 Serenissima per Covid-19. E sono tutti in condizioni gravissime: due con il supporto di respirazione extracorporea in quanto i polmoni non funzionano e tre intubati, cioè sotto ossigeno. Tranne uno di 75 anni, hanno meno di 60 anni di età. E per lo più non sono vaccinati. «In Veneto, come nel nostro territorio, il 60 per cento di...