Le tasse sulla plastica e sullo bevande zuccherate hanno tenuto banco in questi giorni, mentre il Parlamento è stato sommerso dalla folla di emendamenti che anche i partiti al governo non hanno mancato di presentare. Il nuovo governo, quello di Conte 2, nella manovra di bilancio ha confermato la quota cento ed il reddito di cittadinanza ed è intervenuto nella sterilizzazione dell'Iva, il motivo determinante dei partiti al governo per non andare al voto. A questa scelta, che ha assorbito 23 miliardi dei 32,2 impegnati nella manovra, si sono...