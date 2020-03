LE STRUTTURE

VENEZIA Scelto per la sua importanza strategica, Dolo si attrezza per diventare sempre più punto di riferimento della lotta al coronavirus. E lo fa in tempi brevissimi trasformandosi a tutti gli effetti in ospedale Covid, così come individuato dalla Regione Veneto.

LA TRASFORMAZIONE

Oggi infatti, come comunicato dall'Ulss 3, aprono gli ulteriori 4 posti letto di Terapia Intensiva, arrivando così a 17 posti, che saranno 35 in totale per una portata massima, in caso di ulteriore aggravamento dell'epidemia, a 325 posti. Sempre oggi è atteso il nuovo apparecchio di radiologia in quello che è diventato il luogo di frontiera del veneziano nel contrasto a Covid-19.

La rivoluzione continua con la sospensione dell'attività ambulatoriale mentre verrà mantenuta l'attività di dialisi che viene svolta in un padiglione a parte. Resta a Dolo anche Psichiatria, pure lei ospitata in una parte della struttura non interessata alla trasformazione dell'ospedale in un centro Covid.

Fine dell'attività chirurgica: si sposta ortopedia a Mirano e a Mestre e la chirurgia d'urgenza verrà completata a Mirano. Il reparto Politrauma va a Mestre mentre Urologia e Oculistica - ma solo per quanto riguarda le urgenze o gli interventi oncologici improcrastinabili - sono momentaneamente trasferiti negli ospedali di Chioggia e Mirano.

A NOALE

Intanto sono iniziati all'ospedale Calvi di Noale i lavori per allestire alcuni reparti del padiglione Fassina, che accoglierà circa 30 posti di Lungodegenza in arrivo dalle strutture di Mirano e Dolo e liberare spazio ai ricoverati affetti da Coronavirus. Ieri il piano predisposto dall'Ulss 3 per coinvolgere l'ospedale di comunità noalese nella gestione dell'emergenza, è entrato nel vivo con l'arrivo dei posti letto e allestimento del reparto al secondo piano del complesso ospedaliero. Sì arriverà, dai 45 posti letto complessivi precedenti la crisi, a 74 in tutto l'ospedale.

Anche gran parte dell'attività ambulatoriale di Dolo sarà trasferita nella struttura di Noale, per sollevare l'ospedale della Riviera dalle attività non ricomprese nella gestione dell'emergenza. Il piano di ampliamento del Calvi era stato annunciato nei giorni scorsi dall'Ulss 3: per esso si era speso anche il Pd, con il consigliere regionale Bruno Pigozzo, quello comunale Fabrizio Stevanato e l'assessore di Mirano Gabriele Petrolito, che avevano chiesto anche di valutare, in seguito, l'adeguamento del quarto piano, libero e ancora al grezzo, per collocare almeno altri 30 posti letto.

Sui lavori in corso intanto Noalesi al Centro ha presentato un'interrogazione urgente: «Abbiamo chiesto in più occasioni - spiega il gruppo di Michela Barin - di essere informati su ogni misura collegata all'emergenza sanitaria in corso: perché non è stato fatto?».

ASSISTENZA TERRITORIALE

Problemi ci sono invece sul fronte dell'assistenza domiciliare. «Sono stati potenziati parzialmente i servizi ma l'attività è tanta, tra i tamponi richiesti dai Medici di Medicina Generale. Ci sono centinaia di tamponi da eseguire - spiega Daniele Giordano di Fp Cgil - Ad oggi è stato assegnato personale che proviene dalla chiusura temporanea delle attività: al Distretto area Dolo-Mirano-Noale sono stati aggiunti 6 infermieri, Distretto area Mestre 7 infermieri, Distretto area Chioggia 2 infermieri, ma nel Distretto area Venezia e Isole nessuna implementazione. Si sta pensando a modelli diversi organizzativi per affrontare la mole di lavoro. Si sta verificando con il Sisp come organizzarlo al meglio».

N. Mun.

F. Deg.

