CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le streghe tornano. Per mesi non si parlò d'altro, con la preoccupazione che un regista ancora abbastanza divisivo, nonostante le ultime prove (A bigger splash e soprattutto Chiamami col tuo nome) avessero ristabilito una certa parità di giudizi, si fosse ambiziosamente avventurato nel violare il ricordo di un film intoccabile come Suspiria. Presentando il film tra timore e curiosità all'ultima Mostra di Venezia e ora nelle sale italiane, Luca Guadagnino sposta intelligentemente e radicalmente il suo sguardo sugli eventi nella scuola di...