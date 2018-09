CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE STORIEMESTRE Marius ha 40 anni, ma ne dimostra almeno venti in più. Lui, ormai, è l'unico occupante della Rampa Rizzardi, un tempo colonia di decine di barbanera. Marius, romeno, ha alle spalle un matrimonio fallito e delle figlie che non vede da anni. Il suo mini accampamento, sotto alla rampa, l'ha costruito con delle coperte a mo' di tende, cartoni e qualche materassino di fortuna come letto. Non ruba, non spaccia, non fa l'elemosina. Marius è un senzatetto della vecchia scuola: pranzo e cena alla mensa di Ca'Letizia, qualche vestito...