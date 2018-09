CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE STARUna stella? Macchè, al Lido stelle ne sono nate due, una è la cantante che si scopre attrice, l'altro è l'attore che oltre a recitare, stare dietro alla macchina da presa e produrre il film, si mette pure a cantare. Lei è Lady Gaga, 32 anni, la cantautrice che ha venduto 28 milioni di dischi, famosa anche per i suoi eclettici, stravaganti costumi di scena e che qui, a Venezia 75, appare senza trucco (Mi sentivo nuda) ed è pure più bella senza ceroni e ciglioni. Lui è Bradley Cooper, 43 anni, un debutto in Sex And The City, poi il...