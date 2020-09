Superbonus, Ecobonus e Sismabonus rappresentano grandi opportunità per la ripresa economica del Paese, partendo dal rilancio delle attività edili per arrivare al miglioramento dell'efficienza energetica, della sicurezza sismica e del benessere abitativo. Perciò Intesa Sanpaolo ha predisposto delle soluzioni che permettono a privati, condomini e imprese di usufruire dei vantaggi previsti dal Decreto Rilancio che regolamentano il Superbonus 110%, Ecobonus e Sismabonus e altri bonus fiscali edilizi.

Più in dettaglio, con il meccanismo del credito di imposta introdotto dal Decreto, il committente avrà la possibilità di richiedere lo sconto in fattura da parte dell'impresa, o in alternativa di cedere direttamente il credito di imposta alla banca. L'impresa che esegue i lavori, che ha concesso al committente lo sconto in fattura, avrà la possibilità a sua volta di cedere il credito alla banca.

DUE LINEE D'AZIONE

Intesa Sanpaolo ha predisposto soluzioni finanziarie integrate in base a due linee d'azione: una consiste nel finanziamento ponte che dà la possibilità di avere la liquidità necessaria per avviare i lavori sul cantiere in attesa di beneficiare delle prime cessioni, a stato avanzamento lavori o alla chiusura del progetto; l'altra prevede l'acquisto dei crediti d'imposta a un prezzo stabilito fin dal momento della stipula del contratto di cessione e mantenuto inalterato per tutta la durata effettiva dei lavori, valido per tutto il 2020 e il 2021.

Per i crediti d'imposta con compensazione in 5 quote annuali, l'acquisto avverrà a 102,00 - per ogni 110,00 - di credito di imposta se il cedente è una persona fisica o un condominio (92.7% del valore nominale del credito). Se, invece, il cedente è un'impresa, l'acquisto avverrà a 100,00 - per ogni 110,00 di credito d'imposta se il cedente è un'impresa (90.91% del valore nominale del credito).

Infine, per i crediti d'imposta con compensazione in 10 quote annuali, l'acquisto avverrà a 80,00 - per ogni 100,00 - di credito d'imposta (80% del valore nominale del credito). Il pagamento del corrispettivo della cessione avverrà entro 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui il credito risulterà nel cassetto fiscale della Banca, senza alcun ulteriore onere.

Nel caso in cui il cliente abbia beneficiato di un finanziamento ponte, il corrispettivo della cessione sarà utilizzato in tutto o in parte per il rimborso del finanziamento. Privati e imprese di ogni dimensione potranno quindi affrontare gli investimenti di riqualificazione energetica e sismica potendo contare sulla solidità finanziaria del Gruppo Intesa Sanpaolo. L'offerta è già operativa dal 13 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA