Le soluzioni su misura per credito e innovazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«La fuga di cervelli dall'Italia è come quella che si registra negli altri Paesi. La quantità è la stessa. Il vero nodo è che un cervello in fuga dalla Francia, ad esempio, non viene in Italia. È su questo che bisogna intervenire». Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico, ha tracciato il perimetro del problema nel corso del convegno Le Pmi e la sfida della crescita organizzato ieri da Il Gazzettino nella sala affreschi di palazzo Rinaldi a Treviso. «L'obiettivo non è tanto bloccare la fuga di cervelli, che c'è...