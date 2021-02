LA MOSTRA

I Macchiaioli tornano a farsi ammirare a Palazzo Zabarella. Dopo il brusco stop dovuto all'emergenza pandemica, a pochi giorni dall'inaugurazione nell'ottobre scorso, la mostra allestita a Padova ha riaperto i battenti. E per questo secondo tempo, la Fondazione Bano ha deciso di puntare sulle donne, o meglio sulle presenze femminili che hanno caratterizzato i rapporti dei celebri pittori con il mondo circostante. Così, pur ripresentando i capolavori di Silvestro Lega, Osvaldo Borrani, Giovanni Fattori, Telemaco Signorini tra i tanti, l'attenzione dei curatori (Giuliano Matteucci e Fernando Mazzocca) in questa seconda apertura è stata rivolta alle figure di Isabella Falconer, Fiorella Favard de l'Anglade, Titta Elisa Guidacci, Maria Ottavia Vettori Medici, Elisa Fabbroni, Teresa Fabbrini che, con il loro ruolo - oggi diremo quasi di influencer (ci sia concesso il termine) - hanno influenzato tra amori, relazioni, incomprensioni amorose e semplice spirito intellettuale le fasi creative della famiglia artistica dei Macchiaioli toscani e non. «Personalità schiette - sottolinea Federico Bano, presidente della Fondazione omonima - irriverenti e libere nei confronti di tradizioni e convinzioni, i Macchiaioli andarono contro tutto e tutti inneggiando quasi alla loro condizione di miseria e elevando la donna al ruolo che le spettava: grande dignità e profonda fiducia nella vita in quel gruppo di artisti fuori dal comune. I Macchiaioli parlano di una donna forte e consapevole, indipendente e coraggiosa capace di anticipare i tempi, dando prova di indipendenza sociale e culturale».

LE DONNE

E proprio nei ritratti di queste donne che si tratti di spregiudicate nobildonne o provenienti dai bassifondi, tutte mettono in mostra la loro forza (più che il loro corpo) definendo il ruolo sociale nella società del tardo Ottocento. Ed ecco quindi Isabella Falconer nata Robinson, inglese e tipica rappresentante della raffinata colonia britannica in Toscana, titolare di un importante salotto culturale in una villa patrizia alle porte di Pistoia oppure Fiorella Favard de l'Anglade, nota per la sua vivacità culturale nei salotti fiorentini per giungere alla bellezza ipnotizzante di Titta Elisa Guiducci immortalata da Silvestro Lega, che la ritrae con tinte forti e spiccate, in tutta la sua prestanza aristocratica. Per passare poi a Maria Ottavia Vettori Medici, che nel ritratto fa trasparire un carattere volitivo e indipendente, da donna in carriera, proprietaria terriera illuminata fino a giungere a Elisa Fabbroni, e ancor più a Teresa Fabbrini, donna sanguigna, che Diego Martelli strappò ad una casa di tolleranza per farla vivere con sè. Una mostra, quindi, che non solo rende omaggio ad una corrente centrale dell'arte italiana, ma che fa riscoprire il ruolo della donna nella realtà sociale e culturale del tempo all'indomani del giovane Regno d'Italia. La mostra sui Macchiaioli resterà aperta fino al 18 aprile prossimo con il seguente orario provvisorio di apertura: martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 18; venerdì dalle 10 alle 19. Sabato e domenica chiuso., Biglietto 13 euro (intero). Per informazioni e prenotazioni si può chiamare lo 0498753100 oppure www.palazzozabarella.it o info@palazzozabarella.it.

P.N.D

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA