LE SFILATE

«Con questa collezione vorrei provocare emozione e rendere felici le persone». Una frase che riassume queste prime giornate di sfilate parigine per la primavera/estate prossime quella di Glenn Martens, designer di Y/Project, che ha raccontato di aver cercato di incentivare, con le sue proposte, uno stato d'animo meno serio e drammatico, pur a dispetto della situazione. I suoi abiti sono pezzi versatili e trasformabili a seconda dell'uso e dell'occasione: una zip, un laccio o un'abbottonatura rimodellano ogni cosa. Tante le sovrapposizioni stratificate e, per certi versi, ironiche, abbinate a jeans marmorizzati con cinture trompe l'oeil e a maglioni con colletti modificabili a proprio piacimento. Anche la collezione di Dries Van Noten vuole trasmettere energia e voglia di vivere e lo fa tra i raggi di sole e le dune della spiaggia di Rotterdam, con un servizio fotografico in cui le stesse luci psichedeliche, proiettate sugli abiti, vogliono dare un senso di movimento e di freschezza.

L'OTTIMISMO

Quella di una collezione libera, da assemblare tra costumi interi, ciclisti, pantaloncini da surf, giacche di cotone composte di due strati laminati e leggermente imbottiti e parka oversize stampati all'esterno e all'interno. «Vogliamo celebrare la qualità della vita, una nuova alba, un nuovo inizio», dichiara senza mezzi termini e su questa scia di ottimismo anche il designer libanese Elie Saab. La sua collezione sembra votata alla sera, a quelle feste e occasioni pubbliche che in questo momento non sono esattamente tra gli eventi più frequenti: «I party ci sono, sono più contenuti, è vero, ma la vita continua, deve continuare». Così piume e ricami, pizzi e bagliori si adagiano su abiti lunghi, molti sul modello da dea greca, o su pantaloni ampi. Le proposte si dividono in mini capsule di colore: tanto bianco per purezza e pace, rosa bouganville, giallo a richiamare il sole e il verde delle piante, ma anche tocchi di rosso sangue. Come a dire che bisogna danzare e sorridere, ma il pericolo c'è sempre e non si deve abbassare la guardia. Così, da Kenzo si ha apparentemente una visione più funesta. Forse perché gli abiti completati da enormi copricapi con rete fanno correre subito il pensiero alle restrizioni, alle chiusure e all'isolamento delle misure protettive. Il designer Felipe Oliveira Baptista, in realtà, vuole lanciare un preciso monito: «Occupiamoci della natura, prendiamoci cura del mondo, non trascuriamo il nostro ambiente». I modelli sono abbigliati da apicoltori, «perché quella con le api è una delle collaborazioni più antiche e virtuose, che dovremmo riscoprire. La situazione attuale è molto fragile, ma spero le cose migliorino in futuro». Ogni capo ha doppia funzione: il cappotto multitasche può diventare marsupio, la borsa di pelle si trasforma in grande sacca della spesa, il giubbotto è un bozzolo con cappuccio e la stampe floreali sfocate evocano, malinconicamente, il mondo esterno visto attraverso i vetri opachi di una finestra e sono riprese dall'archivio Kenzo. Esattamente come il monogramma PB (Pierre Balmain) è preso dalla storia di Balmain e stampato all over su completi e capispalla da Olivier Rousteing. «Questa maison che guido da qualche anno - ha affermato il designer - ha nel suo Dna ottimismo e audacia. Erano le caratteristiche del suo stesso fondatore». Sfilano look anni Settanta: ciclisti, giacche bouclé, smoking ricoperti di tantissimi cristalli Swarovski, completi con spalle a pagoda esagerate e pantaloni a zampa tra toni neutri e fluo.

Questi ultimi, però, non distraggono dalle sedute degli ospiti a bordo passerella: molto, troppo ravvicinate, decisamente incuranti dell'opportuno distanziamento. Per non cadere nello stesso errore Chloé sfila, fisicamente e digitalmente, sul lungosenna, con abiti (e accessori) vaporosi, fluidi, interscambiabili, in toni soft e cipria, a sottolineare, ancora una volta, la voglia e la gioia di affondare in un abito over, e celebrando una moda confortevole. Rick Owens dal Lido di Venezia e in streaming su Parigi presenta stivali pantaloni fino alla coscia, giubbotti, cappe dalle spalle squadrate e abiti squarciati.

Anna Franco

