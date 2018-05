Le scelte di Checco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Checco era un oste. Un bravo oste. Aveva la conoscenza e l'attenzione per le cose buone, di qualità. Oltre a tecnica e fantasia. Era anche ironico, a volte burbero perché ti cazziava se sbagliavi commenti su un prodotto, un piatto, un vino. Impossibile batterlo sulla provenienza e la qualità del cibo. Sapeva cosa comprare e come vendere. Voleva che tutto funzionasse come aveva in mente lui, perché sapeva come si fa. Checco era uno di quegli osti capaci di trasferire la propria personalità nel locale, nei piatti. Per questo La Cantina, per...