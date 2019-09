Le scarpe del 2020 a Milano si calzano nei saloni della Micam

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RASSEGNADopo la pausa estiva la moda si affaccia sulla prossima primavera- estate 2020 smentendo - sembrerebbe - ogni cenno di preoccupazione: c'è o non c'è crisi? Le musiche, le luci, i brillii, l'idea vincente che ogni presentazione esprime farebbero pensare a un va tutto bene. Si produce. Si vende. C'è da sperare che non sia un mantra invocato per scaramanzia. Però i cervelli della moda lavorano per portare sulle passerelle del mondo le novità, nuovi look, nuove formule per affrontare quell'ideale di bellezza che rincorriamo, a...