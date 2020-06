LE RUBRICHE

Emulo di Oscar Wilde e Marziale, produceva aforismi duttili, cangianti, riproducibili. Ne Il grillo parlante, la sua rubrica sul Messaggero e sul Gazzettino, Roberto Gervaso inanellava perle, lanciava sassi, con l'aria serafica di chi risponde a una domanda sul tempo. Da Cicerone, traeva l'amarezza del tempo che passa, citando De Senectute, e ricordando (citando se stesso) che «ogni frutto ha la sua stagione e io non mi sono mai privato di una mela proibita». Ma soprattutto colpiva (pesantemente) la classe politica, e il malcostume italiano, poiché - ricordava - «non siamo un popolo né di santi né di poeti né di artisti né di navigatori: siamo un popolo di pesci in barile». Scriveva (sempre in queste pagine) interviste immaginarie al suo maestro di sempre, Indro Montanelli, a cui chiedeva lumi sui governanti - «Conte? Più che al balcone di Piazza Venezia lo vedrei nella vetrina di Zegna» - o sulla vita nell'aldilà, leggendo l'Ars Amatoria, ma a debita distanza dal conte Ugolino, che «ha sempre fame».

Rifletteva molto, negli ultimi tempi, proprio sull'eternità, «una certezza che ci dovrebbe dare la certezza che la morte non esiste»; e ammetteva di avere «più paura di vivere che non di morire». Gervaso vedeva sempre un po' più in là degli altri, amava osare; e non sopportava certo esibizionismo intellettuale: «Per essere giudicati intelligenti dai cretini basta non farsi capire».

Gervaso rileggeva la storia scovando sempre nuovi dettagli utili a capire l'attualità, a trovare chiavi di lettura; o per fare della raffinata ironia: «Le lolite sono sempre piaciute ai potenti. Ma non è solo questa differenza d'età a rendere la mia unione con il sovrano bizzarra», diceva Messalina in un'altra intervista immaginaria. O Nerone, che nega di avere appiccato il fuoco a Roma: «Io non c'entro, mi trovavo da circa una settimana ad Anzio, dove d'estate mi rifugio per sottrarmi all'afa cittadina. Non ho mai amato il caldo».

Dietro tante battute, si celava un lato più oscuro: «Non c'è nessuno che la possa capire meglio di me. O Solo quelli, come me, che hanno conosciuto i morsi del cane nero, come chiamava la depressione, Winston Churchill, che ciclicamente ne soffriva».

La passione per le battute fulminanti emergeva anche da opere storiche, come Cagliostro - «In nessun luogo come in Sicilia, la legge non era uguale per tutti» - o nei Borgia: «Fra le rivoluzioni, quella morale, è la più difficile». Lapidarie le sue descrizioni dei politici che ha incontrato nel corso della sua molteplice vita: se Jimmy Carter è «un personaggio che sembra uscito da un film di Peter Sellers», Helmut Kohl è «il Bismarck pacifico, opulento, pantofolaio della Repubblica federale tedesca».

Ma altre volte concepiva l'aforisma come un oggetto d'arte perfetto, scolpito nel marmo, come un haiku giapponese: «C'è chi non ha mai fatto del male perché mai ne ha avuta l'occasione. C'è chi non ha mai fatto del male perché mai glien'è capitata l'occasione». Anche la sua amarezza era ammiccante: «Se una donna ti vuole, prima o poi ti avrà. Se un uomo vuole una donna, prima o poi si pentirà».

