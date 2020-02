LA MANIFESTAZIONE

VENEZIA Le remiere rifiutano di partecipare al corteo acqueo di carnevale, previsto per domenica mattina. La decisione sembra definitiva, questo tipo di protesta sembra ormai aver convinto tutti i presidenti delle 38 remiere già riunite nelle due manifestazioni acquee in Bacino dei mesi scorsi. Gli stessi presidenti si sono visti ieri sera per decidere come portare avanti l'azione, lasciando uno spiraglio se verranno ascoltati dall'Amministrazione. Non hanno digerito che sia stato precluso loro il Canal Grande come luogo ideale per manifestare contro il moto ondoso; ne deriva che il passaggio in Canalasso per raggiungere il rio di Cannaregio, clou del carnevale con la Festa veneziana, è apparso quasi una beffa. In più le remiere accusano l'Amministrazione di sprecare parole senza agire contro il moto ondoso, arrivato a livelli insopportabili. Questo era quanto le remiere avevano detto durante le loro iniziative di protesta. Solo un incontro con il delegato alle Tradizioni, Giovanni Giusto, potrebbe far recedere i presidenti che hanno sottoposto all'Amministrazione un planning di interventi da applicare a breve termine, senza appello. «Il corteo acqueo di carnevale è stato voluto proprio dalle remiere, che attraverso il Coordinamento lo hanno imposto agli organizzatori del carnevale ha dichiarato Giusto mi meraviglio che vogliano snobbare una manifestazione loro e venezianissima. Meglio sarebbe se ideassero altre forme di protesta e in un luogo diverso». «L'unica bandiera a rappresentarci è quella del gonfalone cittadino hanno detto nei giorni scorsi le remiere - il gruppo non rappresenta e non è rappresentato da alcuna fazione politica. Vogliamo far comprendere quanto la nostra offerta di contribuire al benessere della comunità lagunare sia espressione di una presa di coscienza culturale ed etica, uniti per collaborare e non per screditare». Le analisi e le proposte delle associazioni remiere su moto ondoso e la gestione del traffico acqueo hanno già ricevuto l'apprezzamento della commissaria Unesco, Reka Viragos, e della direzione generale del settore Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo. Insomma le remiere si pongono come baluardo contro uno dei fattori che stanno distruggendo Venezia e la sua laguna, muovendosi ben oltre il trasto e la sentina.

Tullio Cardona

