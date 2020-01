Le recenti dimissioni dall'Aeronautica Militare della prima donna astronauta italiana, Samantha Cristoforetti, hanno alimentato l'attenzione dei media e dei social. Nonostante il riserbo e la compostezza di AstroSamantha, è stato evocato come casus belli il fatto che l'Aeronautica avesse sponsorizzato un altro ufficiale per la prossima missione nello spazio, quando l'ESA aveva invece selezionato la Cristoforetti. Ho letto sui social, e anche sulla stampa, alcuni commenti di militari che, personalmente, non trovo molto giusti. Un alto ufficiale, oggi in congedo, ad esempio, sul Huffpost, il 3 gennaio parla persino di «un amore mai sbocciato veramente» tra l'astronauta e l'Aeronautica Militare. Affermazioni pesanti, ché se corrispondessero al vero AstroSamantha lo avrebbe ben celato, perché per anni l'abbiamo percepita come un testimonial di eccellenza per l'Arma Azzurra. Ricordo anche il suo intervento, nel gennaio scorso, su presunti atti di nonnismo ai danni di un'aspirante pilota ventenne. Non sappiamo quali siano «le situazioni» riguardo le quali la Cristoforetti ha dato il suo «disaccordo» all'Aeronautica Militare. Pensiamo però non sia elegante indurre a pensare che la Cristoforetti abbia dato poco o niente all'Aeronautica Militare italiana, o che sia un'ingrata, paragonando il suo congedo alla scelta, pur legittima e rispettabilissima, dei piloti militari che passano alla vita, forse più comoda e meglio retribuita, dei piloti di linea. La celebrità planetaria che ha riscosso, è certamente frutto dell'alta preparazione e delle grandi tradizioni della nostra Arma Azzurra, fucina di grandissimi specialisti e palestra di piloti tra i migliori al mondo. Ma non deve essere dimenticato che è anche merito delle sue indubbie capacità personali, della sua altissima dedizione e passione per quel mestiere che gli è stato offerto di svolgere e che, a giusto titolo, ha detto da tempo non volere lasciare. C'è solo da chiedersi se l'Aeronautica Militare di un Paese con un'industria spaziale come quella italiana, abbia usato tutti i modi leciti a sua disposizione per provare a incoraggiare a restare nelle proprie fila la prima astronauta donna italiana, pur consentendole di rimanere anche in quelle del corpo degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Gli strumenti legislativi esistono. È vero che la Cristoforetti, seppure non pagata dallo Stato italiano, ma dall'ESA, era stata obbligata a versare di tasca propria i contributi INPS. Ma probabilmente, se avesse avuto la prospettiva di diventare in tempi ragionevoli generale dell'Aeronautica (pur continuando a fare l'Astronauta, o in un futuro compito dirigenziale presso l'ESA), invece che essere costretta a rinunciare alle promozioni che i suoi colleghi d'Accademia hanno già ottenuto da tempo, rimanendo capitano, ciò avrebbe potuto forse (e sottolineo forse) influire sulla sua scelta.

