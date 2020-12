LE REAZIONI

VENEZIA Uno scarto imprevisto di venti centimetri e le previsioni troppo ottimiste del Centro maree costano a Venezia la fiducia dei cittadini riposta nel Mose. «Era prevedibile che succedesse esordisce Jessica Nordio della gioielleria Arcadia in piazza San Marco eppure ci ritroviamo qui a sperare ormai impotenti che l'acqua non cresca». Sono le 14.30 e uno tra i luoghi più esposti e delicati della città lagunare ha già assunto le sembianze di un lago artificiale in una desolazione già accentuata dal Covid.

PREVISIONI INGANNEVOLI

Da un paio di giorni, nonostante la spia di una possibile allerta meteo lampeggi tra i veneziani, le previsioni di massima a 125 centimetri sollevano da ogni preoccupazione. «Che le barriere del Mose si alzino solo oltre i 130 è inammissibile dice affranta Nordio è un limite al limite. Basta un soffio di vento ed è già troppo tardi». Una valutazione che si è rivelata provvidenziale: dalle 15 e 10, orario di punta individuato dalle statistiche del Centro maree, la concomitanza di bora e scirocco scompagina le carte, l'acqua inizia a salire e le sirene a cantare. La proiezione del picco veneziano sale a 145 centimetri, che a Chioggia sfiorano i 155, intorno alle 16 e 40. «Una volta 130 era considerata giustamente una marea sostenuta», prosegue Nordio. Lo sguardo fisso sul pelo dell'acqua, a filo degli scalini che dalle Procuratie scendono in piazza. «Dopo l'acqua eccezionale dello scorso novembre ricorda con tono esausto una previsione come quella di oggi è sottovalutata. Ma questa è una decisione irragionevole. Se il Mose funziona non ha senso badare a spese, altrimenti diventa inutile».

E anche Antonio Camali, della gioielleria Vesco situata nell'Ala Napoleonica delle procuratie condivide la stessa opinione: «Bisogna assolutamente abbassare la soglia e rivedere uso e tempistiche del Mose». Gli interlocutori sono il Comune e il Provveditorato alle opere pubbliche: «I fondi per impermeabilizzare la piazza sono già stati stanziati sottolinea Camali e questo è il vero tema caldo che viene costantemente messo tra parentesi». E se prima del 12 novembre 2019, punto di non ritorno nella memoria di veneziani e spettatori stranieri di Venezia, l'acqua alta si affrontava con speranza e fatalismo, ora si pretendono certezze riguardo al fenomeno.

LE RICHIESTE

«L'unica nota positiva in quest'anno è stata il successo del Mose», sostiene Fabio Vaccher, titolare insieme ad Attilio Vio di Shirts&ties, negozio d'abbigliamento maschile in bocca di piazza San Marco, locale pesantemente danneggiato dall'aqua granda. «Aprendo le finestre di casa, già stamattina ho notato un vento insolito, e non sono un meteorologo», ironizza Vaccher rassegnato. «L'esperienza di oggi continua il gestore cancella il paio di mesi di test che hanno salvato la città dall'acqua e permesso alle attività di lavorare all'asciutto. A 120 centimetri le paratie vanno attivate, altrimenti da fuori non arriverà mai nessuno a fare due passi. E noi in bottega a presiedere il negozio» Oltre all'alta marea, punto d'Achille naturale per Venezia, si aggiunge una gestione pratica dell'infrastruttura giudicata dai negozianti poco realistica e centrata rispetto alle esigenze cittadine. Sebbene abbia dimostrato di saper fronteggiare l'emergenza, il Mose insomma non conquista la completa fiducia dei veneziani. La richiesta è che pure in condizioni meteo borderline, come quelle di ieri, l'accesso alla città sia garantito.

Costanza Francesconi

