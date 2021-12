LE REAZIONI

STRA Ha destato grande scalpore in paese la notizia della rapina in casa di Fernando René Caovilla, imprenditore calzaturiero della Riviera del Brenta, forse il più famoso del Distretto, firma nota a livello mondiale per le sue celebri scarpe-gioiello dai tacchi vertiginosi. La notizia, in verità, non è trapelata subito, complice l'estrema riservatezza dei coniugi Caovilla, che da sempre conducono una vita privata lontana dai riflettori qui, alle porte di Stra, nella villa settecentesca con grande parco che è la loro residenza. Una residenza protetta da un sistema d'allarme e di videocamere di sorveglianza, gestito da una società padovana, che è stata la prima ad avvisare le forze dell'ordine di quanto si era consumato nella proprietà dell'imprenditore. Contando sul fatto che gli allarmi fossero disattivati nell'ora in cui si sono mossi, circa le 20.30, i rapinatori hanno potuto agire indisturbati, facendo affidamento anche sull'effetto sorpresa: Caovilla e la moglie Paola con tutta probabilità stavano cenando, quando si sono trovati davanti due uomini col volto coperto da passamontagna e armi in pugno, che noncuranti di essere ripresi dalle telecamere in funzione hanno scavalcato il muro di cinta e sono penetrati nella proprietà, probabilmente forzando una finestra. A quanto pare non sono stati per nulla intimoriti dalla presenza né dei proprietari, né del personale di servizio, e con determinazione si sono fatti consegnare gioielli e orologi di valore.

NIENTE VIOLENZA

Nonostante la situazione drammatica, non risulta ci siano stati atti di violenza o minacce: il colpo è durato in tutto una quarantina di minuti. Un colpo evidentemente messo a segno da dei professionisti, che sono scappati poi rapidamente, coadiuvati da uno o più complici che li attendevano in auto fuori dalla villa, pronti per la fuga. Non è il primo colpo in Veneto nell'ultimo periodo ai danni di grossi imprenditori, rapinati nelle loro ville, e c'è da chiedersi di che tipo di bande si tratti, se non sia addirittura opera di una stessa, unica organizzazione. Da questo punto di vista, però, questa modalità potrebbe mettere quantomeno più tranquilli i cittadini comuni di Stra, comprensibilmente scioccati dall'accaduto: i professionisti, infatti, generalmente sono interessati da prede più importanti.

AZIONE ECLATANTE

È di quest'idea anche la sindaca di Stra, Caterina Cacciavillani, che lo definisce un evento eccezionale: si è trattato di una rapina a mano armata, un'azione eclatante, sicuramente pianificata in ogni dettaglio, ai danni di un imprenditore sicuramente consapevole di essere più esposto. Prova ne è la presenza di allarmi e sistemi di sicurezza maggiori rispetto alla media. Tradizionalmente in questo periodo dell'anno i furti si intensificano, ma questa rapina non rientra in questo genere di statistiche. La nostra zona fra l'altro non è battuta in modo sistematico, come lo sono purtroppo altre, per esempio la cintura urbana del miranese intorno a Mestre, e così via». Le indagini sono in mano alla questura, che sta svolgendo il suo lavoro con il supporto dei carabinieri. I filmati delle telecamere sono stati messi a disposizione, e il riserbo che i Caovilla hanno mantenuto fin da subito è stato sicuramente utile alle indagini, assieme alle immagini acquisite dalle telecamere. Ora la notizia è sulla bocca di tutti e si spera che possa essere utile nel caso qualche residente abbia notato qualcosa da poter segnalare alle forze dell'ordine. Alcuni cittadini sui social hanno manifestato stupore per il colpo avvenuto in una dimora che sembra quasi una roccaforte inespugnabile, oggi chi va a rubare non si ferma davanti a nulla, timore per l'incolumità dei Caovilla e portato la propria solidarietà alla famiglia.

Sara Zanferrari

