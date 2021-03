LE PROPOSTE

Incertezza. Questa la parola che fa da sottofondo alle sfilate parigine per il prossimo autunno/inverno. Necessariamente a porte chiuse, iniziano puntuali come mai nella storia della moda sul sito della Fédération de la Haute Couture et de la Mode, ma si portano dietro passi sospesi su quelli che saranno i desideri, i pensieri e le aspirazioni da qui a sei mesi.

Da Acne Studio il designer Jonny Johansson racconta di aver passato il lockdown nella campagna svedese, «in una fuga pastorale dalla realtà». Questa sua acquiescenza allo status quo si riflette in una collezione che fa dell'abbigliamento casalingo la sua bandiera, rivisto con eleganza. Le stoffe morbide e volutamente usurate compongono cappotti molto simili a vestaglie. I pigiami, con fantasia di microfiori accennati e scoloriti, spuntano da cardigan volontariamente allacciati sfasati, come se fossero stati appena messi addosso per aprire la porta al corriere. I calzini di lana spessa sono infilati dentro le scarpe, zoccoli o stivali con cucitura a vista. Una casualità comoda, dalla quale, per non farsi prendere troppo la mano, Johansson fugge verso il risveglio dal torpore casalingo a favore di nuove cerimonie. Quelle basiche e che puntellano la vita, come matrimoni e funerali, in bianco e nero totali.

Voglia di uscir(n)e anche da Chloé. Per il suo debutto alla guida della casa di moda, la stilista di origine uruguaiana Gabriela Hearst porta le sue modelle a spasso per il quartiere latino di Parigi, deserto causa coprifuoco. Un quadro drammaticamente crudo che fa risaltare maggiormente il calore delle nuance terra e dei poncho e mantelle in lana a righe con collo imbottito. Si rincorrono patchwork di maglia grezza, di frange, di denim e cuoio e petali di pelle che creano una leggera armatura a mosaico e richiamano i bordi merlati cari a Karl Lagerfeld, che disegnò anche per questa griffe. Le stampe d'artista sono a base di alghe e uova ed è forte il ricorso a materiali a basso impatto ambientale.

Sovrapposizioni, di forme, pensieri e indumenti da Uma Wang così come da Patou. Nel primo caso, la bella addormentata si risveglia nei suoi stessi ossessivi sogni e abiti romantici, tulle, camicie, maglie e sottovesti ampie si sovrappongono a trench e pantaloni ugualmente over, tra giacche come coperte sfrangiate e tessuti maschili. Nel secondo, la ragazza sceglie dal baule della nonna alto borghese e fashionista i capi più particolari e li indossa uno sull'altro, giocando coi colori vivaci e tenuti a bada dal nero, coi ricami floreali, le piume e con le proporzioni maxi nate da sapienza sartoriale e non da imbottiture.

Tutto il contrario da Courreges, dove, in un grande cubo bianco che sembra contenere un'umanità sotto osservazione per un esperimento, al pari di un formicaio asettico, le silhouette sono pulite e geometriche tra minigonne a trapezio, abiti in pelle traforata e cappotti con pattern d'archivio. Quello a cui guarda Paul Smith, rieditando il tutto in forme rilassate, in capospalla senza tempo e in completi maschili confortevoli, che sono il pezzo forte anche di Barbara Bui. Li pensa in tessuti materici e mixati con la pelle nera.

Il mondo capovolto fa irruzione da Beautiful People, con capi che possono essere indossati in più modi, a propria discrezione. Proprio come quelli da tutto il giorno e reversibili di Victoria/Tomas, che punta a far comprare meno e usare di più e per maggior tempo. Atmosfere cupe da Dries Van Noten e da Rick Owens. Il primo porta in scena un balletto che dà vita ai contrastanti sentimenti interiori con crudezza e immediatezza. Il sartoriale maschile si mixa ai drappeggi femminili, la maglieria basica a paillette, marabù e fili argentati. Dal secondo sfilano nella laguna di Venezia i superstiti a quelle contrastanti emozioni. La collezione si chiama Gethsemane, a richiamare il luogo dove Gesù si ritira a pregare prima della crocifissione e i modelli indossano body, cappotti realizzati con rifiuti in plastica riciclata e dalle maniche strappate, con spalle smisurate, piumini decostruiti e si lasciano una via di fuga in zip regolabili. La resa dei conti finale è a un passo.

Anna Franco

