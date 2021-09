Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE PRECAUZIONIAnno secondo dell'era Covid. Prendetela come una battuta, ma in realtà - sappiamo tutti benissimo - che così non è. E anche la Biennale di Venezia per il secondo anno consecutivo si misura (per forza di cose) con le normative anti-pandemia. Un percorso operativo, ormai rodato, anche per l'ottimo battesimo e organizzazione messa in campo l'anno scorso quando la situazione era forse ben peggiore di quella che, all'indomani...