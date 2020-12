LE POLEMICHE

VENEZIA Sconcerto, rabbia e delusione. Questi sono i sentimenti dei commercianti veneziani che ieri nel giorno della festa dell'Immacolata, già difficile per via delle drammatiche condizioni della pandemia, hanno avuto il terrore che si ripetesse, a distanza di poco più di un anno, un'altra acqua granda. Ma in tanti si sentono anche presi in giro: nei giorni scorsi infatti il Mose aveva fatto credere ai cittadini che Venezia fosse finalmente salva. Invece ieri un'altra marea eccezionale ha disilluso tutti e i commercianti si sono trovati di nuovo con il nodo alla gola. «Siamo sconcertati nel ritrovarci con l'acqua all'interno dei nostri negozi e delle nostre attività. L'azionamento del Mose nei giorni scorsi aveva illuso e dato un minimo di certezze a chi ha attività in centro storico. Questa è stata una doccia fredda», è l'amaro commento di Cristina Giussani, presidente di Confesercenti Metropolitana di Venezia e Rovigo, titolare della libreria Mare di Carta ai Tolentini.

Inizialmente il Centro maree prevedeva un picco massimo di 125 centimetri alle ore 12, motivo per cui l'innalzamento del Mose non era preventivato.

DELUSIONE E RABBIA

Dopo l'ora di pranzo il vento è aumentato, ma è troppo tardi per alzare le barriere e veneziani tornano a tremare per il previsto picco di 145 cm alle 16.45. Molti commercianti, residenti nell'entroterra e rimasti chiusi per la giornata di festa, si catapultano in città per alzare la merce e monitorare la situazione. E intanto la delusione per il mancato preventivo innalzamento del Mose e per le errate previsioni è grande: «Sappiamo bene che siamo ancora in fase sperimentale e che l'azionamento è previsto con maree di 130 cm, ma allora ci si domanda se nel 2020, e dopo quello che è successo lo scorso anno, sia davvero possibile sbagliare la previsione di 20 cm abbondanti - continua la presidente di Confesercenti - La città è stata già molto colpita dall'acqua alta del 12 novembre 2019 e dal Covid quest'anno: chiediamo attenzione per le attività che con fatica stanno resistendo, tenendo aperto per dare un senso di sicurezza e positività per la città anche in giorni in cui, se guardassimo ai costi, sarebbe meglio tenere chiuso».

Verso sera la marea inizia lentamente a calare e, in una città deserta, restano solo le luci dei pochi locali aperti da cui si sente solo lo scroscio dell'acqua che viene gettata fuori dalle pompe e con i secchi.

Francesca Catalano

