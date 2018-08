CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PERSONALIZZAZIONISPIELBERGSe la paura fa novanta, la personalizzazione europea di Jeep Wrangler fa almeno centottanta. Cioè il numero degli accessori Mopar disponibili per personalizzare la quarta generazione del primo fuoristrada del secondo dopoguerra. Jeep è uno dei marchi per i quali lo storico brand guidato da Detroit dal 2015 dal 55enne manager italiano Pietro Gorlier realizza linee di prodotti dedicati. E Wrangler è uno dei modelli preferiti dagli appassionati per le loro trasformazioni, come confermano i raduni americani della...