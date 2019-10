«Le parole sono una medicina» Eugenia Rico e la morte bianca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBROEugenia Rico è una scrittrice spagnola che ama le parole; da piccola perfino le collezionava, come si fa con le conchiglie più belle che scopri tra la sabbia. «La bellezza delle parole è una medicina, dice davanti a un cappuccino nel bar dell'aeroporto di Treviso dove è stato possibile ritagliare dei minuti per parlare di lei e del suo La morte bianca (Elliot edizioni) ora tradotto in italiano. E ama anche Venezia. Così tanto da aver scelto, una decina di anni fa, di venire a viverci con il marito e la figlia, che all'epoca aveva...