«Le Orme ritornano alle origini»

MUSICAMichi Dei Rossi il mese prossimo compie 70 anni. Per festeggiare al meglio questo traguardo il batterista delle Orme ha deciso di pubblicare un nuovo disco Sulle ali di un sogno che uscirà il prossimo 15 marzo. Per Dei Rossi, alla guida della storica band, è sicuramente tempo di bilanci e la stessa composizione dell'album (prodotto dalla Sony e disponibile anche in vinile in una versione numerata e limitata a 999 pezzi) rappresenta una sorta di raccolta con parecchi brani del passato tra i quali spiccano comunque due interessanti...