Le opinioni sono profondamente cambiate. Dieci anni fa, più di due terzi dei veneti alla domanda: Quanto è importante nella vita di una persona avere una relazione di coppia stabile?, rispondeva che era importante, se non fondamentale. Oggi sono aumentati molto quelli che pensano che sia una condizione importante, ma non fondamentale, forse nemmeno necessaria. Secondo fatto: sono molti di più, soprattutto tra i giovani, i veneti che non vivono sotto lo stesso tetto del partner, fisso o saltuario che sia. L'Istat, ci fornisce i dati e usa un lessico inquietante per comunicarli. Parla di famiglie unipersonali. Sembra paradossale perché i media e la pubblicità tendono a parlare, o a mostrare come famiglia standard quello che è lo stereotipo: una coppia con figli. Sul piano statistico, però, la famiglia considerata normale è ormai diventata eccezionale. Forse è meglio parlare di unipersonale invece di solitario? Costoro preferiscono vivere da soli oppure non riescono a mettere su famiglia?

Quante famiglie unipersonali sono persone che hanno un partner e non una casa, ma vorrebbero averli entrambi? Tutte domande cruciali, ma senza risposte precise. Capiremmo molte cose del mondo di oggi se sapessimo quali sono le cause e quali gli effetti. Terzo fatto: in Italia i giovani vivono in casa con i genitori anche da grandi, più a lungo che in tutti i paesi industriali, molto più a lungo che nei paesi anglosassoni. Questa è una scelta o una necessità o un miscuglio delle due cose? Forse iniziano a stare in casa per necessità e poi diventa una comoda abitudine? Lo ignoriamo. Probabilmente non lo sapremo mai, sono questioni troppo intime. Illusorio indagarle tramite i sondaggi. Anche se proviamo a farlo, non sappiamo se le persone dicono il vero, ammesso che sappiano loro stesse quale sia la verità.

Misteri. Altri fenomeni sono meno nascosti. Sappiamo per certo, per esempio, che la generazione che ha più di cinquanta anni ha rubato il futuro ai giovani. Credendo di acquisire il consenso di chi vota, a scapito di chi non ha l'età per farlo, i politici hanno per decenni distribuito risorse che non avevano, aumentando così il debito pubblico sulle spalle di chi non poteva ribellarsi e, probabilmente, neppure lo sapeva. Molti - tra chi ha beneficiato di queste risorse a debito, che cioè non erano state guadagnate - stanno forse bene con il partner. Hanno però uno o più figli in casa, anche perché è alta la percentuale di giovani che non lavorano rispetto agli altri paesi industriali. I genitori dicono che preferirebbero avere dei figli con un'occupazione e un partner stabile, quello che era capitato loro da giovani. Molti, purtroppo, non sono consapevoli che la loro stessa generazione - nel complesso, non loro personalmente - ha agito per impedirlo.

*professore emerito di Psicologia

di Ca' Foscari

