Le opere di Cibotto e Comisso ritornano in libreria

L'ANNUNCIOL'opera omnia di Gian Antonio Cibotto e di Giovanni Comisso sarà pubblicata da La nave di Teseo. Lo annuncia la casa editrice di cui è direttore Elisabetta Sgarbi. «Per Cibotto - spiega la Sgarbi - c'è una aggravante personale: è stata la persona cui devo la mia passione editoriale e l'ingresso in questo mestiere». È la prima volta che l'intera produzione dello scrittore rodigino, che comprende romanzi, saggi, poesie, testi teatrali, viene raccolta in un unico volume. La curatela dell'opera di Cibotto - in questi giorni al...