Le opere allo scanner di Quayola

IL PROGETTOSeconda natura è il titolo della personale di Davide Quayola ospitata fino al prossimi 6 gennaio all'Orto Botanico di Padova. Uno sguardo innovativo dell'artista, che vive e crea fra Londra e Roma, sulla natura o, come lui stesso ha precisato, come una macchina vede la natura. Le opere in mostra, una grande visione composta da 8 pannelli di un bosco svizzero accompagnato da due frammenti indipendenti, e uno scorcio fiorito del giardino di un castello della Loira visibile su due grandi stampe ma, soprattutto in un video ad alta...