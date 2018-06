Le nuvole, i soldi e la poesia Il percorso di Tiziano Scarpa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTADi sicuro è un poeta che deve molto a Giorgio Caproni, Tiziano Scarpa, rielaborandolo in una voce personalissima, assolutamente moderna, all'interno di un gioco metrico preciso e di una macrostruttura originale. Ma lo scrittore veneziano ci dice al pari del livornese, quanto l'irrapresentabile la morte possa trovare un'ombra espressiva solo tramite le parole. Così anche nell'ultima raccolta poetica, Le nuvole e i soldi da oggi in libreria (Einaudi, pag. 128, euro 11,50), tutto si compie in nome di una fine, ma senza sostare in...