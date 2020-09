TENDENZE

Stiamo entrando nel vivo delle presentazioni di moda nuova formula, ovvero metà in streaming, guardate da casa, in poltrona e pantofole e metà dal vivo, seguite dal pubblico più coraggioso che ritiene di mettere un sigillo a troppa paura e riprende a frequentare gli eventi in presenza tisica, pur adottando l'irrinunciabile mascherina, i distanziamenti di rito e quant'altro consenta di sentirsi abbastanza protetti.

Però questi coraggiosi, sia che si tratti di buyers che di giornalisti di settore non sono moltissimi. Tra coloro che hanno approfittato del clima ancora estivo che accompagna questo inizio di settembre si è collocata proprio in questi giorni Chiara Boni raccogliendo un pubblico di fedelissimi a Forte dei Marmi dove ha proposto con una sfilata all'aperto, in spiaggia, le sue sempre attesissime petites robes.

La moda è ripartita, d'accordo, però non possiamo esimerci dal sottolineare che non c'è unanimità nelle scelte che dipendono da atteggiamenti di prudenza, o di valutazioni pratiche come quelle che come sempre accompagnano il verbo di Giorgio Armani, deciso a sfilare per Milano Moda Donna nel prossimo round però solo in forma digitale. La sua collezione verrà presentata in televisione (su La 7) presentata da Lilli Gruber. Volevamo finalmente una moda democratica, che tutti potessero conoscere in diretta senza preferenze o privilegi? Eccola la moda nuova che può essere solo una per tutti. Coraggiosa la scelta dello stilista che in ogni tempo ha saputo scegliere il meglio delle possibilità, diventando ora selettivo al massimo ora democratico, per rispondere a quello che ritiene il bisogno di questo tempo incerto e infido. Altre firme invece sfileranno fisicamente sulle passerelle milanesi, così come i coraggiosi visiteranno in Fiera a Milano Micam che si è aperto per proporre al mondo le nuove collezioni di calzature per il 2021. Sulle scarpe abbiamo avuto note d'arte anche alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato proiettato il docu-film su Salvatore Ferragamo, il calzolaio delle stelle. La prossima stagione segna molte preferenze perle scarpe basse (Testoni propone addirittura le iper-flat, ballerine bassissime, come pure i Fratelli Rossetti.

Per il momento registriamo nel pianeta moda tanti interventi, tante parole, parole, parole. Stilisti che diventano filosofi, poeti, modelle che scoprono opere di bene, propositi - anche i più inimmaginabili per l'ardire finanziario che esigono - promesse, previsioni, punti di domanda. «O si parla o si lavora dice un vecchio detto popolare e oggi nella moda si ascoltano i creativi trasformati in tanti guru d'occasione.

NUOVI CODICI

Protagonista scelta per questa schermaglia ideologica è stata la bruttina di turno, Armine Hor Harutyunyan, proposta dallo stilista di Gucci Alessandro Michele, il sovvertitore numero uno di valori tradizionali che ha fatto della sovrapposizione di generi pop dell'inversione dei medesimi atto di fede. Non ha un bel corpo, ha un viso segnato e non armonico, braccia troppo lunghe, incedere pesante, capelli infelici: così l'avremmo descritta con sincerità prima dell'avvento dei nuovi codici che la impongono come modella del giorno. Il brutto è bello sta per diventare realtà resta una trovata per far parlare di sé? Il 28 settembre, seduti sul divano di casa, tra parenti stretti e amici, seguiremo la sfilata di Giorgio Armani che si colloca ancora tra i valori che la nostra tradizione ha ritenuto di stabilire come pietre miliari della bellezza e di conseguenza dell'eleganza.

